Alatri – Lettera del delegato alla Pubblica Istruzione agli studenti

Carissimi studenti,

è arrivato il momento di tornare a scuola, sicuramente l’emozione e la preoccupazione di mettersi in gioco e di porsi davanti alle sfide del sapere pervaderà voi e di conseguenza le vostre famiglie, che con tanto impegno partecipano fattivamente a tutte le iniziative e le attività scolastiche ed extrascolastiche che riguardano il mondo della scuola. E’ per questo che voglio ringraziarli di vero cuore.

Per me e per l’Amministrazione tutta la scuola è la priorità assoluta, nonostante le tante difficoltà e criticità riscontrate a causa di remote problematiche di difficile immediate risoluzione, ma che sicuramente con l’aiuto, la comprensione e l’impegno di tutti riusciremo a risolvere in maniera brillante e soddisfacente. Gli ambienti scolastici sono i luoghi per costruire il vostro futuro e quello della nostra comunità che per esaltarsi ha bisogno di cittadini competenti e con solidi valori da metterete in pratica tutti i giorni nelle scuole, vera palestra di cultura, di partecipazione, condivisione e solidarietà.

Nell’anno scolastico che ci accingiamo ad iniziare, Lavoreremo fianco a fianco con i vostri Dirigenti scolastici e insegnanti su tutti i temi che interessano il mondo della scuola, lo faremo in modo costante e continuo, in modo costruttivo, per tradurre il tutto in azioni concrete per contribuire alla vostra crescita e offrirvi sempre un servizio di qualità, consapevoli che lo studio e la cultura rappresentano il miglior investimento per il futuro del quale vi dovrete necessariamente rendere eccellenti protagonisti.

Un pensiero, un ringraziamento e un sincero apprezzamento va ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti, al personale docente, amministrativo e ausiliario per la fattiva collaborazione e per l’impegno e la dedizione continui e costanti.

E allora, cari studenti, vi giungano i miei auguri personali e quelli di tutta l’Amministrazione Comunale per un anno scolastico proficuo di partecipazione e di tranquillità con i più sentiti ringraziamenti per essere la nostra speranza per il futuro.

Il Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione Sandro VINCI