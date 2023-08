Alatri – L’entusiasmo del Teatro coinvolge bambini e adulti

Una divertente pomeriggio teatrale si è svolto giovedì 10 agosto presso il piazzale dell’Acropoli di Alatri con lo spettacolo per bambini diretto da Valerio Germani. Proseguono in questa calda estate gli appuntamenti teatrali ad Alatri. Soddisfatti sia il Sindaco Maurizio Cianfrocca che il Delegato alla Cultura Sandro Titoni che hanno deciso di puntare sul Teatro nei diversi luoghi del centro storico della città, proponendosi altresì di promuovere i siti di interesse storico-culturale di Alatri. Il prossimo spettacolo è previsto giovedì 24 agosto ore 21.30 al Chiostro di San Francesco ad ingresso gratuito, per la regia di Valerio Germani. Il Sindaco e il Delegato alla Cultura invitano a seguire gli eventi in programma che animeranno ancora a lungo l’estate di Alatri. (comunicato stampa) foto archivio

