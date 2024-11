Alatri, le parole della neo voce coordinatrice Raffaella Conti a commento della nomina

Le parole della Conti: “Vorrei esprimere gratitudine, al circolo alatrense di Fratelli d’Italia per l’incarico di vice coordinatore, che assumo con grande impegno e senso di responsabilità. Lavorerò al rafforzamento del radicamento sociale e politico del Partito di FdI ad Alatri, puntando ad accrescere le fila del circolo con nuove figure: giovani che guardano alla politica con grande senso civico e impegno sociale, donne determinate e collaborative che con i propri punti di vista non possono far altro che arricchire la discussione politica.

Sarò disponibile ad un continuo confronto con tutti i cittadini, nel tentativo concreto di essere un punto di riferimento per tutti, dando riscontro a segnalazioni e richieste, nonché a proposte volte al miglioramento ed alla crescita della nostra città di Alatri.

Un ringraziamento particolare per la nomina va al coordinatore cittadino Damiano Iovino, all’Onorevole Antonello Iannarilli, al presidente onorario del circolo Daniele Cicerchia. Il mio grazie è rivolto anche agli assessori Simona Pelorossi e Giorgio Tagliaferri e ai consiglieri Umberto Santoro e Mattia Santucci per la fiducia accordatami”.

COMUNICATO STAMPA