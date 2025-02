Alatri – L’Appuntato Scelto Qualifica Speciale TALLINI Roberto va in pensione.

Il sessantenne Roberto Tallini, Appuntato Scelto Q.S. dell’Arma dei Carabinieri, già in servizio presso la Stazione Carabinieri di Alatri, lascia la benemerita dopo oltre 38 anni di onorato servizio.

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1987 quale Carabiniere effettivo, ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. Appena ventiduenne, terminato il corso di formazione, venne destinato alla Stazione Carabinieri di Fonni, nel Nuorese, e successivamente trasferito alla Squadriglia di Portobello (NU). Dopo aver prestato servizio alla Stazione Carabinieri di San Vito Romano, nell’anno 1999 giunge presso la Stazione Carabinieri di Alatri, ove vi resterà fino al termine del servizio attivo. Al commosso saluto di commiato, il neo pensionato è stato salutato nella mattinata di ieri dal Comandante della Compagnia, Cap. Rosano Leonardo e da tutti i colleghi con una breve e sentita cerimonia.

Nei giorni scorsi l’Appuntato Tallini è stato ricevuto dal Comandante Provinciale di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, che ha voluto esprimergli a nome dell’Arma dei Carabinieri, i sentimenti di stima e di partecipata gratitudine per il senso del dovere e l’attaccamento all’Istituzione dimostrati in questi anni, evidenziando la passione e la professionalità dimostrata in servizio.