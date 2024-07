Alatri – L’Appuntato Scelto Qualifica Speciale ROLANDO Alfonso lascia l’Arma e va in “pensione”

L’Appuntato Scelto Qualifica Speciale dei Carabinieri ROLANDO Alfonso, già effettivo presso la Stazione Carabinieri di Alatri, lascia la benemerita dopo 37 anni di onorato servizio.Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1987 quale Carabiniere effettivo, ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma.Appena diciottenne, terminato il corso istruttivo, venne destinato presso la Stazione Carabinieri Nucleo Scalo di Roma – Termini e successivamente alla Stazione Carabinieri di Roma – Macao e poi alla Compagnia Carabinieri Speciale di Roma.Dal 1991 al 1994 ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Roma – Cecchina per poi trasferirsi in Ciociaria presso la Stazione Carabinieri di Alatri.Alla Stazione Carabinieri di Alatri ha prestato servizio per trent’anni, fino al termine del servizio attivo, tranne un breve periodo svolto presso la Stazione Carabinieri di Vico Nel Lazio.Al commosso saluto di commiato, il “neo pensionato” è stato salutato dal Comandante Provinciale di Frosinone, Col. Gabriele Mattioli, dal Comandante della Compagnia di Alatri, Cap. Rosano Leonardo, e da tutti i colleghi con una breve e sentita cerimonia.

