Alatri – “La Spiritualità nell’arte” : Nicoletta Trento ha condotto il pubblico in un viaggio straordinario nel tempo e nello spazio

Numeroso e partecipe il pubblico presente all’evento “La Spiritualità nell’arte” Racconti di Fede e Arte, che si è svolto lo scorso 16 febbraio presso la Biblioteca comunale di Alatri in occasione del Giubileo degli Artisti. Un evento fra Arte e Spettacolo nell’ambito della rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità” II Edizione per la direzione artistica di Valerio Germani.

L’evento è stato condotto da Nicoletta Trento che ha fatto vivere un viaggio straordinario nel tempo e nello spazio. Dall’antichità al novecento, si è riscoperta la bellezza e la spiritualità conservata nei luoghi di Fede e Cultura della Città. Si è avuto il privilegio di ascoltare una narrazione dinamica e coinvolgente, in una dimensione sospesa tra sacro e profano, scoprendo storie, opere d’arte e personaggi illustri. La narrazione è stata inframezzata dalla recitazione di testi medievali interpretati con grande emozione. L’evento si è caratterizzato anche per la presenza di figuranti in costume d’epoca e da riproduzioni in miniatura di alcuni dettagli artistici della città di Alatri, realizzati per l’occasione, anche al fine della sperimentazione tattile rivolta a persone con disabilità sensoriale.

Soddisfatto il Sindaco Maurizio Cianfrocca per la numerosa partecipazione di pubblico ad un evento così importante. Il Delegato alla Cultura Sandro Titoni, ha espresso il suo plauso per l’ottima riuscita dell’evento, confermando Alatri quale rilevante centro di promozione culturale sia in merito alle meraviglie artistiche e architettoniche che per i molti eventi che animano la Città durante tutto l’anno. A breve, inoltre, sarà reso noto il programma completo della rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità” che proseguirà fino al mese di agosto.