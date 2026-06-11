Alatri, la partita è aperta: coalizione civica e nomi eccellenti per il dopo Cianfrocca

ALATRI – A meno di un anno dalle prossime elezioni amministrative, il clima politico in città inizia già a scaldarsi. Nelle file dell’opposizione sono infatti partiti i primi confronti e le prime valutazioni per costruire un’alternativa all’attuale maggioranza di centrodestra guidata dal sindaco Maurizio Cianfrocca.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza nelle ultime settimane c’è quello dell’ex procuratore capo Adolfo Coletta, figura che, secondo indiscrezioni, sarebbe stata sondatta da diverse anime dell’opposizione per verificare la disponibilità a una possibile candidatura alla guida della città. Un’ipotesi che, al momento, resta sul tavolo delle valutazioni e che non sarebbe ancora sfociata in decisioni definitive.

Intanto il Partito Democratico continua il proprio lavoro di costruzione di un ampio fronte civico. Il capogruppo consiliare Fabio Di Fabio sta dialogando con le diverse componenti dell’opposizione con l’obiettivo di individuare una sintesi politica capace di aggregare sensibilità differenti e intercettare anche quella parte dell’elettorato di centrodestra che guarda con crescente attenzione a un progetto alternativo.

L’idea che prende forma è quella di una coalizione trasversale, capace di unire partiti, movimenti e liste civiche attorno a un programma condiviso. Un percorso che richiederà ancora tempo e confronti, ma che segna già l’avvio della lunga marcia verso il voto.

Restano inoltre attivi i gruppi civici e le realtà esterne al Consiglio comunale. Tra queste, “Alatri in Comune” e “Lazio Unica”, che continuano a intervenire nel dibattito politico cittadino attraverso proposte e prese di posizione sull’operato dell’amministrazione.

La partita, dunque, è appena iniziata. Se da una parte la maggioranza punta a consolidare il proprio consenso, dall’altra le opposizioni cercano il nome e il progetto giusto per presentarsi unite all’appuntamento elettorale. Nei prossimi mesi il quadro potrebbe chiarirsi, ma una cosa appare certa: ad Alatri la campagna elettorale è già entrata nel vivo.