Alatri – La nota del sindaco Cianfrocca

Sanità: Un plauso al Commissario Pulvirenti idee chiare e metodo di lavoro attento e puntuale. Cianfrocca: “Massimo coinvolgimento dei Comuni e dei Sindaci in tutta questa fase preliminare, ci vorrà il tempo necessario ma sono fiducioso. No a comunicati allarmanti”. Qualche giorno fa si è tenuto presso la Direzione Sanitaria della ASL di Frosinone un incontro tra il Commissario Sabrina Pulvirenti e i Sindaci della città sede di Ospedali e più precisamente quelli di Frosinone, Cassino, Alatri e Sora per discutere del futuro della Sanità in provincia di Frosinone e a questi si è aggiunta l’On. Alessia Savo, Presidente della Commissione Regionale della Sanità. È stato un incontro molto proficuo soprattutto perché la dottoressa Pulvirenti ha mostrato di avere idee ben chiare dopo che la Giunta Regionale ha deliberato sulla rete ospedaliera che prevede un incremento dei posti letto in provincia di Frosinone. Da parte mia c’è stata soddisfazione soprattutto per le modalità con cui si sta procedendo, con massimo coinvolgimento dei Comuni e dei Sindaci in tutta questa fase preliminare, passaggio fondamentale alla stesura dell’Atto Aziendale. Ovviamente si è parlato delle criticità che la sanità ciociara sta attraversando ma anche degli aspetti positivi che vanno sicuramente evidenziati e dei tanti servizi che vengono erogati all’interno delle strutture ospedaliere. Resto quindi molto fiducioso sul futuro del nostro nosocomio che è tenuto nella degna considerazione. Chiedo cautela, vista la delicatezza e complessità dell’argomento, a chi, proprio in questi giorni, è tornato alla carica, sicuramente non conscio della situazione reale e dello stato dei lavori, con comunicazioni allarmanti per la comunità. Anzi, ricordiamo ancora una volta le somme destinate dalla Giunta Regionale al Pronto Soccorso del San Benedetto, circa 2 milioni e 500mila euro che saranno utilizzate in parte per lavori ed in parte per la dotazione di strumentazione tecnica. Ricordiamo anche lo sforzo sempre maggiore per la valorizzazione dell’assistenza domiciliare con il potenziamento dei servizi di radiologia e prelievi del sangue a domicilio per chi ha più bisogno. Certo ci vorrà il tempo necessario ma sono fiducioso nel fatto che anche la sanità in ciociaria sarà più vicina ai cittadini, che ne hanno tutto il sacrosanto diritto.

COMUNICATO STAMPA