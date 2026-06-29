ALATRI JAZZ26 – INTERNATIONAL FESTIVAL AND MASTERCLASS OF JAZZ

Tre giorni di grande musica, formazione, cultura e innovazione nel cuore della Ciociaria

Il Comune di Alatri – Assessorato alla Cultura, con il contributo della Regione Lazio nell’ambito del progetto “Alatri: Note in Movimento”, e l’Accademia di Musica Charlie Parker, presentano ALATRIJAZZ26 – International Festival and Masterclass of Jazz, ideato e diretto dal Mauro Bottini, appuntamento che dal 31 luglio al 2 agosto 2026 celebrerà la sua XXIV edizione.

Ventiquattro edizioni rappresentano un traguardo importante, costruito con passione, competenza e una visione culturale che ha saputo trasformare Alatri in un punto di riferimento per il jazz e la musica contemporanea. Nel corso degli anni, AlatriJazz è cresciuto fino a essere riconosciuto tra i festival più interessanti del panorama nazionale, capace di coniugare qualità artistica, formazione e valorizzazione del territorio.

L’idea del direttore artistico Mauro Bottini è sempre stata quella di creare un festival che andasse oltre il semplice concerto, costruendo un vero laboratorio culturale in cui la musica dialoga con le altre arti e diventa occasione di crescita, incontro e condivisione.

La Masterclass: il cuore formativo del festival

Da sempre uno dei punti di forza di AlatriJazz è rappresentato dalla International Masterclass of Jazz, che anche quest’anno si svolgerà negli splendidi spazi del Chiostro di San Francesco dal 31 luglio al 2 agosto con lezioni che si terranno al mattino e il pomeriggio. Il docente delle masterclass è Umberto Pantano batterista coadiuvato dal docente Massimo Campasso dai docenti Giorgio Masci al pianoforte e Nunzio Sciscione al contrabbasso..

Tre intense giornate di studio, confronto e pratica musicale vedranno protagonisti giovani musicisti provenienti dalla provincia di frosinone,dal Lazio e da numerose altre regioni italiane, chiamati a perfezionarsi accanto a docenti di grande esperienza nel panorama del jazz e della musica moderna.

La formazione è da sempre uno degli investimenti più importanti del direttore artistico Mauro Bottini, convinto che il futuro della musica passi attraverso la valorizzazione dei giovani talenti. Le masterclass rappresentano infatti un’occasione concreta di crescita artistica e professionale, dove gli allievi possono confrontarsi direttamente con musicisti e insegnanti altamente qualificati, vivendo un’esperienza intensa sotto il profilo umano e musicale.

Accanto alle lezioni, gli studenti saranno protagonisti anche del concerto finale,che si terrà il 2 agosto alle ore 18.00 presso il Chiostro di San Francesco in Piazza regina Margherita, dove avverrà la consegna degli attestati agli allievi da parte delle autorità comunali e del delegato alla cultura Sig. Sandro Titoni. Momento conclusivo di un percorso che mette al centro il talento, il lavoro e la condivisione.

Un festival che unisce musica e cultura

Negli anni AlatriJazz ha saputo ampliare i propri orizzonti diventando un vero contenitore culturale, nel quale il jazz incontra numerosi linguaggi artistici.

Il festival ospita infatti iniziative dedicate alle arti visive, esposizioni di pittura, incontri culturali e momenti di approfondimento che rendono ogni edizione un’esperienza completa.

Di particolare rilievo sarà anche il Convegno sulla Musicoterapia, che si terrà il giorno 31 luglio alle ore 18.00 presso il chiostro di san Francesco e che vedrà la partecipazione di autorevoli professionisti del settore: Umberto Pantano, Dott.ssa Dott.ssa Giulia D’Alatri, Dott.ssa Claudia Palmisani, Dott.ssa Erica Celani, Dott.ssa Marica Di Castro confermando ancora una volta la volontà del festival di esplorare il rapporto tra musica, benessere, ricerca e inclusione sociale.

Questa capacità di mettere in dialogo musica, arte, formazione e divulgazione è uno degli elementi che hanno reso AlatriJazz una manifestazione riconosciuta e apprezzata ben oltre i confini regionali.

Piazza Santa Maria Maggiore: tre serate da vivere

La suggestiva Piazza Santa Maria Maggiore, autentico salotto della città di Alatri, sarà ancora una volta il palcoscenico delle grandi serate del festival.

Il programma propone tre appuntamenti che attraversano le diverse anime della musica:

31 luglio – Sweet ’60 Jazz – La Dolce Vita in Musica , con Angelo Trane e Daniela Terreri, un viaggio elegante tra le atmosfere italiane degli anni Sessanta e il linguaggio del jazz.

– Sweet ’60 Jazz – un viaggio elegante tra le atmosfere italiane degli anni Sessanta e il linguaggio del jazz. 1 agosto – Triviani Swing Band, protagonista di una serata dedicata allo swing, al ritmo e all’energia della grande tradizione orchestrale.

– protagonista di una serata dedicata allo swing, al ritmo e all’energia della grande tradizione orchestrale. 2 agosto – Jumpin’ Jive Orchestra, gran finale con uno spettacolo ricco di coinvolgimento, tra swing e jazz.

Tre concerti gratuiti in una cornice di straordinario fascino, dove il patrimonio storico della città incontra la musica dal vivo, offrendo al pubblico un’esperienza unica.

AlatriJazz: una storia che continua

Dopo ventiquattro edizioni, dal 2003 AlatriJazz continua a rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità: promuovere la musica di qualità, investire sui giovani, creare occasioni di incontro tra artisti, studenti e pubblico e valorizzare il patrimonio culturale di Alatri.

Un festival internazionale che negli anni ha saputo costruire una rete di relazioni artistiche e culturali, contribuendo alla crescita del territorio e diventando un appuntamento atteso da musicisti, appassionati e operatori del settore.

Anche l’edizione 2026 si presenta dunque come un evento imperdibile, capace di confermare Alatri come una delle capitali estive del jazz italiano, dove tradizione e innovazione si incontrano nel segno della musica.

ALATRIJAZZ26 – International Festival and Masterclass of Jazz vi aspetta dal 31 luglio al 2 agosto 2026 per tre giorni di concerti, formazione, cultura ed emozioni nel cuore della Città dei Ciclopi.