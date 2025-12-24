Alatri, investita una donna sulla provinciale Santa Cecilia: soccorsi immediati

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio ad Alatri, lungo la strada provinciale Santa Cecilia, nei pressi della chiesa di Santa Maria del Carmine, dove una donna è stata investita da un’autovettura per cause ancora in fase di accertamento.L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, la donna è stata stabilizzata e quindi trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti e per le cure necessarie. Al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute.Sul luogo dell’investimento sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Il traffico lungo il tratto interessato ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Foto archivio

