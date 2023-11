Alatri – Inaugurato lo Sportello Unico dell’Ente Nazionale per il Microcredito

Con la consegna della ‘targa’ è stato inaugurato ad Alatri lo Sportello Unico dell’Ente Nazionale per il Microcredito. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Alatri, dott. Maurizio Cianfrocca, il dott. Roberto Marta, Responsabile “Sportelli e Territorio” dell’Ente Nazionale per il Microcredito, l’Assessore Gianni Padovani e la dott.ssa Valeria Nichilo, responsabile del settore p.o. affari generali.

“Lo sportello – spiega l’assessore al Commercio e Attività produttive – Gianni Padovani – sarà operativo a breve con sede nel Palazzo Conti Gentili, piano terra. Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze di inclusione finanziaria e sociale di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale. Non si tratta semplicemente di un prestito di piccolo importo, ma di un’offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari. Ciò che contraddistingue il microcredito dal credito ordinario è l’attenzione alla persona, che si traduce con l’accoglienza, l’ascolto e il sostegno ai beneficiari dalla fase pre-erogazione a quella post-erogazione, nonché la particolare attenzione prestata alla validità e alla sostenibilità del progetto imprenditoriale. Lo sportello svolge anche un’importante funzione educativa. Educa alla finanza consapevole. E’ fondamentale infatti capire come gestire il denaro, come risparmiare, investire e prendere decisioni finanziarie e lavorative in modo consapevole. Competenze essenziali per affrontare le sfide economiche del mondo moderno. Il microcredito è davvero uno strumento fondamentale per trasformare l’idea in impresa”.

COMUNICATO STAMPA