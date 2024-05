Alatri, inaugurato il comitato elettorale di FdI alla presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca

L’ON. IANNARILLI: “IL COMITATO VUOLE ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER I CITTADINI”.

Nel pomeriggio di sabato 25 maggio, è stato inaugurato il comitato elettorale di Fratelli d’Italia ad Alatri, su iniziativa dell’On. Antonello Iannarilli. Presenti i candidati alle Europee 2024 per la circoscrizione Centro, l’Avv. Civita Di Russo e l’On. Nicola Procaccini. Ospite d’eccezione, il Presidente della Regione Lazio, On. Francesco Rocca. Un appuntamento grazie al quale è stato possibile per tutti i presenti ascoltare, non solo le proposte programmatiche di Fratelli d’Italia in ambito europeo, ma anche i risultati raggiunti finora, su scala nazionale e regionale, grazie al contributo dello stesso Presidente Rocca.“Un interessante pomeriggio di confronto insieme ai tanti cittadini – dichiara l’On. Iannarilli – per sostenere i candidati FdI alle Europee 2024: l’avv. Civita Di Russo e l’On. Nicola Procaccini. È doveroso ringraziare tutti i presenti per la grande partecipazione e l’entusiasmo dimostrato. Un grazie particolare lo rivolgo al Presidente della Regione Lazio, On. Francesco Rocca, che ha presenziato offrendo il proprio contributo e illustrando i grandi risultati raggiunti dalla sua Giunta in poco più di un anno di governo, e che toccano da vicino la Ciociaria e le sue problematiche, specie in materia di sanità, ambiente e agricoltura. Una visita che ci ha onorato e che sottolinea lo stretto legame tra la Regione e la città di Alatri, in particolare per quanto riguarda l’attenzione che lo stesso Rocca riserva nei confronti dell’ospedale cittadino. Il Presidente è stato chiaro in merito: l’ospedale non chiuderà! I danni di dieci anni disastrosi della gestione Zingaretti saranno sanati e si agirà per potenziare le strutture esistenti senza infliggere ulteriori colpi al nostro sistema sanitario. L’inaugurazione del comitato, in occasione della prossima tornata elettorale è un’occasione ulteriore per ribadire l’intenzione con la quale questo è nato: essere un punto di riferimento per i cittadini, un anello di congiunzione tra il territorio e le istituzioni. La sede rimarrà sempre aperta, come accade già da anni, affinché tutti possano essere ascoltati, creando un filo diretto e stabile con i candidati e con la Regione. L’8 e il 9 giugno ci attende un appuntamento assolutamente imperdibile. Un’opportunità da cogliere senza indugi per dire la nostra in maniera incisiva anche in Europa e cambiarne il volto, grazie ad un programma solido e chiaro costruito attorno ai temi che contraddistinguono la nostra azione di governo. È arrivato il momento di far sentire la nostra voce in Europa. È giunta l’ora che l’Italia cambi l’Europa!”.

COMUNICATO STAMPA