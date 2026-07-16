Alatri inaugura il nuovo gruppo appartamento per persone con disabilità

Il Sindaco Maurizio Cianfrocca: “Una casa che rende concreti i diritti, l’autonomia e il progetto di vita delle persone”

ALATRI – Nei giorni scorsi è stato inaugurato ad Alatri il nuovo gruppo appartamento destinato a persone con disabilità, realizzato grazie ai finanziamenti del PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2, dedicato ai percorsi di autonomia.

“Oggi – dichiara il sindaco Maurizio Cianfrocca – non inauguriamo semplicemente un edificio, ma una casa. Una casa è il luogo in cui si vive la quotidianità, si costruiscono relazioni, si esercita la libertà di scelta e si immagina il proprio futuro. È il simbolo di una comunità che mette al centro la dignità della persona e il diritto di ciascuno a costruire il proprio progetto di vita”.

Il gruppo appartamento rappresenta il risultato di un percorso che promuove un modello fondato sull’autonomia, sulla partecipazione e sulla piena cittadinanza delle persone con disabilità. L’Investimento 1.2 del PNRR si sviluppa attraverso tre ambiti strettamente integrati: progetti personalizzati, abitare e lavoro, elementi indispensabili per costruire un autentico progetto di vita.

Accanto alla realizzazione della casa sono stati attivati percorsi di formazione sulle competenze digitali, per favorire l’accesso ai servizi, alla comunicazione e al mondo del lavoro, e undici tirocini formativi che hanno consentito ai partecipanti di acquisire competenze, rafforzare la propria autonomia e sperimentarsi in contesti lavorativi.

Il nuovo gruppo appartamento completa questo percorso. La struttura è completamente accessibile, priva di barriere architettoniche e dotata di sistemi domotici che favoriscono una gestione semplice e personalizzata degli spazi, sostenendo concretamente la vita indipendente.

“Per troppo tempo – prosegue il Sindaco – le persone con disabilità sono state considerate destinatarie di decisioni prese da altri. Oggi il nostro compito è creare le condizioni perché ciascuno possa scegliere, esprimere le proprie aspirazioni e costruire il proprio futuro con il sostegno necessario. Questo significa promuovere l’autodeterminazione”.

“L’inclusione – conclude Cianfrocca – non dipende soltanto dalle capacità delle persone, ma soprattutto dalla qualità dei contesti che siamo in grado di costruire. Questa casa è il segno concreto di una comunità che investe nei diritti, nella partecipazione e nella dignità delle persone. Perché i diritti non sono mai conquiste definitive: vanno costruiti, praticati e difesi ogni giorno”.

Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutto l’Ufficio di Piano del Distretto Socio Assistenziale A, per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrati. Un ringraziamento alla Responsabile, Daniela Faraone, che con dedizione e capacità di coordinamento ha contribuito a trasformare un importante investimento del PNRR in un progetto concreto di inclusione, autonomia e dignità.

Un sincero grazie all’Ufficio Manutenzione del Comune di Alatri e al Responsabile Christian Serapiglia, il cui prezioso lavoro ha permesso di realizzare una struttura accessibile, accogliente e funzionale.