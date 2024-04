Alatri – In giro con 14 dosi di cocaina e 15 dosi di crack: 29enne arrestato dai Carabinieri

Imilitari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 29enne di origini Rumene, residente ad Alatri (FR). Il giovane è stato notato a bordo della propria autovettura in atteggiamento sospetto nei pressi del lago di Canterno nel territorio del comune di Trivigliano e sottoposto ad un controllo ed a una successiva perquisizione veicolare e personale è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in 14 dosi di “cocaina” e 15 dosi di “crack”, nonché la somma di euro 100 in banconote di vario taglio.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione ed ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente nonché ulteriori 300 euro.

L’autorità Giudiziaria oltre a convalidare l’arresto, ha disposto la sottoposizione dello stesso agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del processo.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

COMUNICATO STAMPA