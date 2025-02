Alatri – Il sindaco Maurizio Cianfrocca in visita al Reparto di Ortopedia dell’Ospedale San Benedetto

“Nei giorni scorsi, ho effettuato un nuovo sopralluogo presso il reparto di Ortopedia dell’Ospedale San Benedetto di Alatri, desidero confermare ancora una volta l’eccellenza che caratterizza questa realtà. Un punto di riferimento non solo per la provincia, ma anche per numerosi pazienti provenienti da fuori. Durante la visita, ho avuto l’opportunità di confrontarmi con i medici, con gli infermieri e con tutto il personale sanitario, apprezzando l’impegno, la dedizione e la professionalità che quotidianamente rendono il reparto un’eccellenza nel campo dell’ortopedia. Il reparto sta registrando un notevole incremento nel numero di interventi chirurgici e continua a distinguersi per l’elevata qualità dei trattamenti offerti.

Questa realtà, ormai riconosciuta come un centro di eccellenza, rappresenta una risorsa fondamentale non solo per la nostra comunità, ma per tutto il territorio circostante, garantendo servizi efficienti e fondamentali non solo agli utenti dell’area Nord della Provincia, ma anche di un territorio sempre più vasto.

Nelle scorse settimane, ho visitato anche il reparto di lungodegenza, confermo l’impegno e la qualità del servizio anche in questa area del nostro Ospedale. Man mano sto programmando la visita di tutti i reparti del San Benedetto di Alatri per continuare a monitorare e apprezzare il lavoro straordinario che viene svolto quotidianamente”.

Il Sindaco di Alatri dott. Maurizio Cianfrocca

COMUNICATO STAMPA