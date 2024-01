Alatri – Il Luogotenente Carica Speciale Luciano DI IORIO và in pensione

Il Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri Luciano DI IORIO, Comandante della Stazione Carabinieri di Alatri, lascia la Benemerita dopo 45 anni di onorato servizio.

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1978 quale carabiniere effettivo, ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma. Appena diciottenne, terminato il corso di formazione, viene destinato alla Stazione Carabinieri di Filettino (FR). Negli anni 1981/1983 frequenta il corso Allievi Sottufficiali nelle scuole di Velletri e Firenze per poi essere impiegato prima presso la Stazione Carabinieri di Monterotondo (RM) quale sottufficiale in sottordine, e successivamente quale capo equipaggio presso i Nuclei Radiomobile di Monterotondo (RM), Sora (FR) ed Alatri (FR). Nel 1992 assume il Comando della Stazione Carabinieri di Boville Ernica (FR), e dal 2016, fino al termine del suo servizio attivo, ha ricoperto l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Alatri, ove, nel corso degli anni, ha conseguito ottimi risultati operativi, riscuotendo riconoscimenti dalla cittadinanza e dai superiori.

Durante la breve e sentita cerimonia di commiato, tenutasi nei giorni scorsi, il Comandante Provinciale, Col. Gabriele Mattioli, ha voluto esprimere al Luogotenente Luciano Di Iorio, a nome dell’Arma dei Carabinieri, i sentimenti di stima e di partecipata gratitudine per il senso del dovere e l’attaccamento all’Istituzione dimostrati in questi anni, ed in particolare nel periodo in cui ha ricoperto il prestigioso e delicato incarico di Comandante della Stazione di Alatri.

“Sono onorato di aver dato il mio contributo nell’Arma dei Carabinieri per ben 45 anni, sempre al servizio del cittadino ed a supporto dei colleghi più giovani. All’Arma dei Carabinieri devo tanto”; queste le parole pronunciate dal Luogotenente DI IORIO durante il saluto di commiato.

Al termine della cerimonia, dopo il brindisi, il Col. Mattioli, il Comandante della Compagnia di Alatri, Cap. Rosano Leonardo, e tutti i Colleghi, hanno espresso al Luogotenente i più fervidi auguri per un sereno avvenire, affinché possa essere foriero di ulteriori soddisfazioni.

