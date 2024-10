Alatri – IL GESTO SUICIDARIO: comprenderlo per prevenirlo. Sabato Ore 17:00 presso Biblioteca Comunale

IL GESTO SUICIDARIO:

comprenderlo per prevenirlo.



SABATO 5 OTTOBRE 2024

Ore 17:00 presso Biblioteca Comunale di Alatri – “Luigi Ceci” Piazza Santa Maria Maggiore – Alatri (FR)

A cura di AMA Associazione Auto Mutuo Aiuto Ceprano e Provincia di Frosinone OdV per la prevenzione al suicidio e per l’elaborazione del lutto per suicidio.

L’evento è promosso dal Comune di Alatri settore Servizi Sociali

“È cosa nota che perdere una persona cara, inizialmente, consegna chi rimane ad un abisso di solitudine. Perderla per suicidio consegna i sopravvissuti all’abisso più profondo: quello in cui, con un taglio unilaterale, violento, netto e irreparabile, fa morire non solo la persona amata ma anche una parte cardinale di quel noi psicologico e sociale costruito insieme nel corso degli anni. Il lutto per suicidio non è uguale a nessun altro tipo di lutto. Questo lutto è interamente pervaso da numerosi sensi di colpa e da sentimenti di vergogna, genera una serie di interrogativi che squalificano gran parte di tutto ciò che i sopravvissuti hanno fatto nella loro esistenza.

Interverrà il DottorPsicologo Clinico e PsicoterapeutaPsicologo, formatore, psicoterapeuta, docente a contratto al Corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Udine. Coordina “L’osservatorio del suicidio e del parasuicidio” del Dipartimento di Salute Mentale di Pordenone.Accompagnamento musicale a cura dei Golden Soulvoce eal piano

Inoltre, è risaputo che l’impatto sociale e psicologico di un suicidio sulla famiglia e sulla comunità è incalcolabile.

L’incontro verterà principalmente ad analizzare i vissuti psicologici del suicida e dei sopravvissuti al suicidio di un proprio caro; come affrontare i numerosi perché che si pongono i sopravvissuti, come continuare a sentirsi vivi, come riappropriarsi del coraggio, della fantasia, della creatività e come ridare un senso alla propria esistenza.

Inoltre, si cercherà di vedere se e in che modo fare attività di prevenzione del fenomeno”.