Alatri – Il Consiglio sull’Ospedale urgente, ma solo dopo Pasqua

I consiglieri di opposizione chiedono, legittimamente, la convocazione di un consiglio comunale in seduta aperta sull’ospedale San Benedetto. Una richiesta importante, che coinvolge istituzioni regionali, vertici ASL, comitati e cittadini. Un tema serio, che merita rispetto e soprattutto concretezza.
E infatti ci siamo subito messi al lavoro: contatti avviati, interlocutori rintracciati, disponibilità verificate. Perché quando si parla del nostro ospedale, non si perde tempo.
Riusciamo a individuare una data utile, compatibile con gli impegni dei dirigenti sanitari. Tutto pronto.
Ed è qui che arriva il colpo di scena.
Gli stessi che avevano chiesto il consiglio… chiedono di rinviarlo. Dopo Pasqua.
La data proposta? Mercoledì 1° aprile. Giorno lavorativo, non una festività. Ma evidentemente, tra una riflessione e l’altra, qualcuno ha ritenuto che i ponti pasquali meritassero la precedenza su una seduta tanto urgente da essere stata richiesta pubblicamente.
Abbiamo accolto anche questa richiesta, perché per noi il confronto resta fondamentale, sempre.
Per i commenti, però, lasciamo spazio a chi ha firmato la petizione per l’ospedale.
Magari si aspettava risposte… prima della colomba“.
Il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca