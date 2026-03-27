Alatri – Il Consiglio sull’Ospedale urgente, ma solo dopo Pasqua

E infatti ci siamo subito messi al lavoro: contatti avviati, interlocutori rintracciati, disponibilità verificate. Perché quando si parla del nostro ospedale, non si perde tempo.

Riusciamo a individuare una data utile, compatibile con gli impegni dei dirigenti sanitari. Tutto pronto.

Ed è qui che arriva il colpo di scena.

Gli stessi che avevano chiesto il consiglio… chiedono di rinviarlo. Dopo Pasqua.

La data proposta? Mercoledì 1° aprile. Giorno lavorativo, non una festività. Ma evidentemente, tra una riflessione e l’altra, qualcuno ha ritenuto che i ponti pasquali meritassero la precedenza su una seduta tanto urgente da essere stata richiesta pubblicamente.

Abbiamo accolto anche questa richiesta, perché per noi il confronto resta fondamentale, sempre.

Per i commenti, però, lasciamo spazio a chi ha firmato la petizione per l’ospedale.

Magari si aspettava risposte… prima della colomba“.

Il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca