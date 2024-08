Alatri, il Comandante Provinciale dei Carabinieri in visita alla Compagnia

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Colonnello Gabriele Mattioli, ieri mattina, si è recato in visita presso la Compagnia Carabinieri di Alatri, ove è stato ricevuto dal Capitano Leonardo Rosano. Nel corso della visita, il Colonnello Mattioli ha espresso il personale apprezzamento al Vice Brigadiere Di Lorenzo Luca, all’Appuntato Scelto Di Marco Alessio ed all’Appuntato Scelto Versi Renzo, tutti effettivi all’aliquota Radiomobile di Alatri, che nei giorni scorsi hanno portato a termine una brillante operazione di polizia.

Durante la sobria cerimonia, il Colonnello Mattioli ha voluto sottolineare l’importanza delle molteplici attività dell’Arma, ed il costante impegno dei Carabinieri di Alatri, sempre presenti sul territorio, nel contrastare qualsiasi forma di illegalità. Il Colonnello ha ribadito l’importanza della vicinanza dei Carabinieri alla popolazione, in particolar modo a quella più anziana; sottolineando quanto sia fondamentale per i colleghi più giovani seguire gli esempi positivi. È stata anche un’occasione per testimoniare ancora una volta la vicinanza di tutta l’Arma ad un territorio così bello ma altresì sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica.

COMUNICATO STAMPA