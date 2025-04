Alatri, il caso del cavallo caduto durante la processione: tra emozione, polemiche e chiarimenti

Durante la suggestiva processione del Venerdì Santo ad Alatri, un episodio inatteso ha acceso un dibattito in città: la caduta di uno dei cavalli protagonisti della rievocazione ha suscitato preoccupazione tra i presenti e scatenato una pioggia di commenti, tra critiche, accuse e prese di posizione.

L’incidente, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze: né per il cavallo, né per il cavaliere, né per la donna che si trovava nelle vicinanze. L’animale si è prontamente ripreso, ma l’accaduto, avvenuto di fronte a una grande folla, ha lasciato un segno tra i partecipanti e ha presto fatto il giro della città.

Il giorno seguente, i social e le conversazioni in piazza si sono infiammati. In molti si sono chiesti se sia opportuno continuare a utilizzare animali in manifestazioni tanto partecipate, tra flash, pavimentazioni scivolose e rumori intensi. Qualcuno si è spinto a paragonare la situazione a quelle criticate in eventi come il Palio di Siena, parlando apertamente di maltrattamenti.

A queste voci ha risposto la Pro Loco, storica organizzatrice della processione. In una nota, ha voluto rassicurare la cittadinanza: “Il cavallo sta bene, è uno degli esemplari più esperti della rievocazione, da anni partecipe e simbolo stesso dell’evento. Nessuna forzatura, nessuna costrizione: tutti i protagonisti della processione – uomini e animali – sono seguiti con attenzione, rispetto e grande passione”.

La Pro Loco ha anche sottolineato come parlare di maltrattamenti sia “profondamente ingiusto e lontano dalla verità”, ribadendo che gli animali coinvolti sono abituati a questo tipo di manifestazioni, e che la sicurezza è una priorità assoluta per l’organizzazione.

L’episodio ha sicuramente acceso i riflettori su un tema importante: il rapporto tra tradizione, spettacolo e benessere animale. Ma prima di emettere giudizi affrettati, è fondamentale ascoltare tutte le parti in causa e valutare con equilibrio fatti, contesto e intenzioni.