Alatri – Il Capitano Leonardo ROSANO, Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri, insignito “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il Capitano ROSANO Leonardo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri, ha ricevuto presso la Prefettura di Campobasso, l’importante onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Il Capitano Rosano, originario della Provincia di Roma, insediatosi al Comando della Compagnia di Alatri lo scorso settembre 2022 si è distinto aiutando la popolazione nel particolare periodo pandemico. L’Ufficiale, laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, nel corso della sua carriera, ha prestato servizio, ricoprendo vari incarichi, ad Aversa, Firenze, Susa (TO), Peschiera del Garda (VR), Prato, Bologna, Ferrara, La Maddalena (SS), Quarto (NA) e Campobasso, nonché in teatri internazionali che lo hanno visto impegnato a Moenchengladbach (Comando NATO in Germania), Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) e Larnaka nell’isola di Cipro per conto delle Nazioni Unite. Al capitano Rosano sono giunti gli auguri del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, Col. Alfonso Pannone e del Col. Luigi Dellegrazie Comandante Provinciale Carabinieri di Campobasso e dei colleghi tutti.

COMUNICATO STAMPA