Alatri – Il Brigadiere Capo STIRPE Tonino va in pensione

Il 56enne STIRPE Tonino, Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, già in servizio presso l’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Alatri, lascia la benemerita dopo 36 anni di onorato servizio.

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1988 quale Carabiniere, ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. Appena ventenne, terminato il corso di formazione, viene destinato alla Stazione Carabinieri di Enna. Dopo aver prestato servizio in Sicilia nelle Stazione Carabinieri di Calascibetta (EN) e Assoro (EN), dal 1995 al 1998 è in servizio presso il Nucleo Scorte di Palermo. Nel 1998 viene trasferito presso la Stazione Carabinieri di Roma – Casalbertone per poi passare al Nucleo Scorte di Roma. Dal 2004 al 2013 presta Servizio prima alla Stazione CC di Alatri (FR) e poi all’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia CC di Alatri. Nel 2013 frequenta il corso per Sottufficiali presso la scuola Allievi Brigadieri di Velletri(RM), al termine del quale verrà destinato, quale capo equipaggio, presso l’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Colleferro (RM) e poi presso quella della Compagnia CC di Alatri, dove, nel 2023, ne assumerà il comando in sede vacante, restandovi fino al termine del servizio attivo.

Al commosso saluto di commiato, il neo pensionato è stato salutato dal Comandante della Compagnia, Cap. Rosano Leonardo e da tutti i colleghi con una breve e sentita cerimonia.