Alatri – Il Brigadiere Capo Qualifica Speciale BONDATTI Pierluigi lascia il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri.

Oltre ad essere festeggiato da amici e colleghi per il suo sessantesimo compleanno, BONDATTI Pierluigi, Brigadiere Capo Qualifica Speciale dell’Arma dei Carabinieri, già in servizio presso l’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia Carabinieri di Alatri, lascia la benemerita dopo oltre 41 anni di onorato servizio.

Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1981 quale carabiniere ausiliario, ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola allievi Carabinieri di Chieti. Appena diciannovenne, terminato il corso di formazione, venne destinato alla Stazione Carabinieri di Montalto di Castro (VT) e successivamente trasferito a quella di Napoli Pianura (NA) e Rione Traiano (NA). Dopo aver prestato servizio in Stazione Carabinieri quali Narni (TR), Gerano (RM) e Palestrina (RM), frequenta il corso per Sottufficiali presso la scuola allievi Brigadieri di Velletri(RM), al termine del quale verrà destinato, quale capo equipaggio, presso l’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Alatri, dove, nel 2017, ne assumerà il comando in sede vacante, restandovi fino al termine del servizio attivo.

Il Brigadiere Bondatti è stato ricevuto in mattinata dal Colonnello Gabriele Mattioli, Comandante Provinciale di Frosinone e dal Capitano Rosano Leonardo Comandante della Compagnia di Alatri che, nel corso di una breve e sentita cerimonia svoltasi alla presenza di numerosi colleghi che, lo hanno salutato con caloroso affetto e ringraziato per il servizio prestato in favore dei cittadini e per la leale collaborazione offerta a colleghi e superiori.

COMUNICATO STAMPA