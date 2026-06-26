Alatri, il 3 luglio si alza il sipario su “Teatro tra Storia e Spiritualità”

Sarà il suggestivo Giardino della Magnolia del Palazzo Conti Gentili ad accogliere, il prossimo 3 luglio, l’apertura della programmazione estiva della rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità. L’iniziativa, promossa dal Comune di Alatri, finanziata dalla Regione Lazio – Direzione Cultura – per la direzione artistica di Valerio Germani, conferma la volontà di coniugare lo spettacolo dal vivo con la valorizzazione del patrimonio storico e religioso della Città di Alatri. Ad inaugurare il cartellone sarà il Quintetto Figaro con lo spettacolo-concerto “Figaro che canta!”, un viaggio tra le più celebri pagine della tradizione operistica. Lo spettacolo musicale è organizzato in collaborazione con A.Gi.Mus. di Frosinone.

Il secondo appuntamento è in programma il 9 luglio con “Elegie d’Amor Sacro e Profano”, una produzione ideata nell’ambito delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Lo spettacolo intreccia musica, poesia e spiritualità in un percorso artistico di grande intensità emotiva. Al pianoforte il maestro Gesualdo Coggi, mentre la regia è affidata a Valerio Germani. L’evento avrà luogo presso il Chiostro di San Francesco, che è stato recentemente ristrutturato, e verrà allestito come un vero e proprio teatro a cielo aperto, offrendo una cornice suggestiva per gli spettacoli della rassegna.

I due eventi inaugurali rappresentano efficacemente lo spirito della rassegna: un dialogo continuo tra arte, storia e spettacolo che trova nel Chiostro di San Francesco una cornice ideale, capace di esaltare il valore degli spettacoli e di offrire al pubblico un’esperienza culturale unica. La rassegna proseguirà nel corso dell’estate con numerosi appuntamenti dedicati al teatro e alla musica, confermando Alatri come uno dei principali punti di riferimento culturali del territorio.

Soddisfazione viene espressa dal Sindaco Maurizio Cianfrocca, che sottolinea come il Progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità” sia pienamente coerente con la volontà di valorizzare le Bellezze di Alatri attraverso eventi di alto profilo culturale. Il Chiostro di San Francesco rappresenta la cornice d’eccezione per eventi che contribuiscono a promuovere il territorio e i suoi angoli più caratteristici. Soddisfatto, anche il Delegato alla Cultura Sandro Titoni per la qualità degli spettacoli in programma e aggiunge – il nostro obiettivo è proporre occasioni che facciano crescere le realtà del territorio, favorendo la collaborazione e la sinergia per costruire proposte culturali e artistiche di qualità. Massimo impegno è stato speso per rendere il Chiostro di San Francesco fruibile ed accogliente, pertanto invitiamo la cittadinanza e i tanti visitatori provenienti dai comuni limitrofi a partecipare agli eventi in programma.