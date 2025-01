Alatri – “I Sentieri del ‘900”: Alatri Inaugura la Rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità” seconda edizione

Numeroso e partecipe il pubblico presente allo spettacolo teatrale “I SENTIERI DEL ‘900”, che ha inaugurato la rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità” Città di Alatri, Regione Lazio – Direzione Cultura, per la direzione artistica di Valerio Germani. Per il secondo anno consecutivo il Comune di Alatri, Ufficio Cultura, vede assegnarsi il finanziamento regionale per la valorizzazione dei beni culturali attraverso lo spettacolo dal vivo. La rassegna proseguirà con spettacoli teatrali e musicali fino al mese di agosto.

Lo spettacolo teatrale “I SENTIERI DEL ‘900” ha visto in scena l’attore e doppiatore Riccardo Peroni, il Maestro Gesualdo Coggi al pianoforte e gli attori Costantino Calicchia, Fabiana Pomella e Valerio Germani. Un anziano attore nel suo studio rivive storie della vita di Italo Calvino e interpreta passi del celebre romanzo “Il Barone rampante”, l’amico pianista attraverso brani musicali esalta il carattere dei racconti. In un perfetto gioco ad incastro, si alternano aneddoti, fatti e storie che esaltano il potere evocativo della parola. Il Maestro Coggi esegue brani da Prokovi’ev, Gershwin, Mozart. Segue così il divertente schetch anni ’60 interpretato dagli attori Costantino Calicchia, Fabiana Pomella e Valerio Germani, e l’emozionante monologo al femminile interpretato da Fabiana Pomella. Lo spettacolo si è concluso con l’elogio della leggerezza di Calvino e un brano di Chopin. Il pubblico è stato totalmente rapito dalla bravura degli artisti in scena, un caloroso applauso ha suggellato una serata ricca di emozioni.Soddisfatto il Sindaco Maurizio Cianfrocca per l’ottimo inizio della rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità” che conferma la Città di Alatri protagonista della cultura con la musica e il teatro che occuperanno la scena per tutto il 2025. Il Delegato alla Cultura Sandro Titoni ha espresso entusiasmo per gli eventi che hanno aperto questo 2025 regalando momenti di alto profilo artistico. Un ringraziamento a tutto lo Staff dell’Ufficio Cultura del Comune di Alatri, che lavora alacremente per la realizzazione di eventi di grande valore. Siamo solo all’inizio di un anno che sarà all’insegna della Cultura e dello Spettacolo, al fine di promuovere la Città di Alatri a livello culturale, sociale e turistico.

