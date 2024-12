ALATRI, I RAGAZZI DELL’IIS PERTINI PROTAGONISTI DI UN’INIZIATIVA TESA A SENSIBILIZZARE SUL TEMA DELLA SOLITUDINE

Nella giornata del 2 dicembre presso l’IIS Sandro Pertini di Alatri si è tenuto l’incontro ‘Prendere o lasciare, l’amore nel percorso di vita… Istruzioni per l’uso’ tra i ragazzi delle classi terze e quarte ed il Dott. Giulio Casini, noto Psicoterapeuta e Psicologo – Presidente dell’APsiDa, Associazione italiana della psicologia e della danza. Un appuntamento incentrato sul dialogo e sulla sensibilizzazione al tema della solitudine, del contatto al di fuori della sfera digitale e del suicidio. Fenomeno, quest’ultimo, che nella sola CIociaria ha visto il registrarsi di ventidue casi, si tratta di giovani tra i 16 e i 30 anni, solo nei primi mesi del 2024. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Alatri e promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e delle Politiche giovanili, guidato da Simona Pelorossi, a cui si affianca il contributo dei Servizi Sociali della città. L’iniziativa è frutto della sinergia con l’Associazione AMA – Auto Mutuo Aiuto, realtà che opera sul territorio dal 2008 e si occupa di prevenzione del suicidio giovanile, sostegno ai familiari e formazione sul tema. Un’occasione preziosa per tutti i ragazzi presenti, che hanno partecipato in maniera attiva e interessata, tanto da spingere gli organizzatori a calendarizzare un altro incontro sul tema.“Quello del 2 dicembre – dichiara l’assessore di Fratelli d’Italia, Pelorossi – è stato davvero un momento formativo emozionante per tutti i presenti. Sono molto soddisfatta che l’iniziativa abbia avuto un riscontro così entusiastico da parte dei ragazzi restano i principali interlocutori: il dato che riguarda la nostra provincia è allarmante e le istituzioni per prime sono tenute a fare il possibile per fornire soluzioni utili. È doveroso che il mio sentito ringraziamento vada al Dott. Casini e all’Associazione AMA, i quali quotidianamente mettono a disposizione dei nostri territori competenze e impegno imprescindibili. Ciò che emerge con prepotenza da questa giornata è la necessità dei ragazzi di avere uno spazio di ascolto e di contatto al di fuori della sfera digitale che li renda liberi di condividere le proprie esperienze nella consapevolezza di non essere soli ad affrontare i problemi che li affliggono. Il prossimo appuntamento è previsto per il 16 dicembre, nuovamente presso l’Istituto Pertini di Alatri, per soddisfare le tante richieste degli studenti che hanno chiesto a gran voce di ripetere l’esperienza”.

