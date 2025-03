Alatri – I Carabinieri della locale Compagnia impegnati in un controllo straordinario del territorio

Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Alatri, al fine di prevenire e arginare i reati in generale e in particolare quelli inerenti al fenomeno dei furti in abitazione, hanno implementato le attività di contrasto, effettuando un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto impiegate numerose pattuglie dell’Arma nei centri urbani e nelle aree e più isolate dei comuni di Alatri, Veroli, Boville Ernica e Fiuggi.

I militari hanno controllato 80 veicoli, 3 esercizi di pubblico intrattenimento e vari luoghi di ritrovo, identificando 97 persone e deferendo all’Autorità giudiziaria 2 soggetti, uno resosi responsabile di minaccia e violenza a Pubblico ufficiale e l’altro poiché colto alla guida del veicolo in stato di ebrezza alcolica. Nel medesimo contesto venivano effettuate 3 perquisizioni personali e segnalate alla Prefettura di Frosinone 3 assuntori di sostanze stupefacenti, con contestuale sequestro amministrativo di 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo “crack” e 4 grammi di “hashish”.

In esito ai controlli alla circolazione stradale venivano invece sequestrati 2 veicoli, uno per guida con patente revocata ed un altro per giuda con patente scaduta di validità, ed elevate 14 contravvenzioni per diverse violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di circa euro 9 mila euro.

Tali risultati sono il frutto dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri volto a salvaguardare i cittadini e le attività commerciali ed a garantire sempre maggior sicurezza sul territorio

