Alatri, i Carabinieri commemorano la patrona Virgo Fidelis

Il 21 novembre è una data storica per l’Arma dei Carabinieri.

È il giorno nel quale vengono commemorati la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, la battaglia di Culqualber, nel suo 83esimo anniversario, e la “Giornata dell’Orfano”.

Stamattina si è tenuta una Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, celebrata ad Alatri presso la Concattedrale Santa Maria Maggiore dal parroco Don Walter MARTIELLO alla presenza del Comandante della locale Compagnia Carabinieri, Capitano Leonardo ROSANO, delle autorità civili, di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di un nutrito numero di militari in servizio presso la locale Compagnia accompagnati dai propri familiari.

Durante l’omelia il parroco ha tenuto a sottolineare l’importanza di “fare comunità” con il fine comune di fare del bene verso il prossimo e come tali valori sono altresì importanti per l’Arma dei Carabinieri da sempre attenta allo spirito solidale per il bene comune verso le comunità così come per i sindaci quali rappresentanti dei cittadini, hanno il compito di aggregare in difesa dei più deboli.

Eì’ stata celebrata anche la “Giornata dell’Orfano” che rappresenta, per i militari in servizio e in congedo e per l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (Onaomac) un momento di concreta vicinanza alle vedove e figli dei carabinieri caduti e di profonda riflessione umana.

COMUNICATO STAMPA