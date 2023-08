Alatri – Grande presenza di pubblico per “Ciao Doc!”, una divertente commedia diretta da Luca Gabos

Dopo la due giorni teatrale di luglio, a cura dei corsi di Teatro diretti da Valerio Germani, proseguono gli spettacoli al Chiostro di San Francesco di Alatri. Mercoledì 2 agosto è andata in scena “Ciao Doc!”, una divertente commedia diretta da Luca Gabos, sulle piccole manie quotidiane. Il numeroso pubblico, che ha gremito il Chiostro, ha accolto lo spettacolo con risate e applausi. L’atmosfera entusiasmante ha rinnovato il rituale del Teatro che fa sorridere e riflettere. La serata è stata organizzata da Valerio Germani e dal Comune di Alatri assessorato alla Cultura. Al termine dello spettacolo il Sindaco Maurizio Cianfrocca, dal palco, ha ringraziato gli attori e il pubblico presente. Soddisfatto del successo della serata, il Delegato alla Cultura Sandro Titoni ha affermato: “la copiosa presenza di pubblico conferma che la strada intrapresa è quella giusta, per questo con il Sindaco intendiamo promuovere il Teatro. Queste iniziative fanno crescere la nostra città a livello culturale e sociale. Si proseguirà, pertanto, con altri spettacoli teatrali per tutto il mese di agosto. Diversi gli appuntamenti in programma per adulti e bambini”

COMUNICATO STAMPA