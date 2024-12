ALATRI, GLI UFFICI DELL’URBANISTICA APRONO AL PUBBLICO

Al fine di rendere accessibili a tutti i cittadini gli uffici del settore Urbanistica, l’Assessorato, guidato dall’Ass. Giorgio Tagliaferri, aprono le porte al pubblico. Gli uffici riceveranno il pubblico nelle giornate di martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 17. “Siamo molto soddisfatti – afferma l’assessore FDI Tagliaferri – della decisione di aprire al pubblico gli uffici dell’Urbanistica. L’idea nasce dall’esigenza di mantenere un filo diretto con gli utenti, di fornire un servizio che sia il migliore possibile e sia in grado di rispondere in maniera congrua e tempestiva alle richieste dei cittadini. Il servizio si rivelerà certamente utile anche per i liberi professionisti, che avranno così la possibilità di accedere agli uffici e ricevere immediatamente le informazioni di cui necessitano. Tra le finalità che hanno guidato questa scelta, c’è la consapevolezza che non tutti i cittadini hanno gli strumenti per poter accedere al servizio telematico, si tratta di quindi di agevolare e rendere più efficiente l’accessibilità per i cittadini, compito del resto, cruciale per un Ente pubblico. Ritengo sia un passo avanti verso una concezione più ampia di ciò che il Comune deve rappresentare, ossia, un punto di riferimento imprescindibile in grado di fornire supporto concreto. La risultanza di una visione politica d’insieme e lungimirante fedele ai principi di un gruppo politico, quello di Fratelli d’Italia, che è anche quello che guida il nostro Paese”.

