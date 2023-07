Alatri, giovani, arte e musica l’arte di esprimersi

Per i giovani, con i giovani. Due serate dedicate interamente a loro e alla loro creatività. Musica, street art, stand espositivi, artisti di strada e tanto altro.

L’evento è promosso dal Comune di Alatri, fortemente voluto dal consigliere alle Politiche giovanili, Mattia Santucci.

I ragazzi saranno coinvolti nelle due serate da Simone Micheli street artist con delle performance su pannelli di arti di strada – in collaborazione con Associazione Acta. Li coinvolgerà in una delle arti urbane, ormai identificazione delle giovani generazioni artistiche contemporanee.

La serata del 28 sarà accompagnata dal gruppo “ live + starlaelive “ con 999boy

L’artista di strada Jessica Santoro coinvolgerà con le sue magnifiche performance.

Nella serata del 29 ci sarà l’accompagnamento del dj Balbo e andrà in scena l’a.s.d. [Matrice] N di Alatri, diretta da Alessia Gatta. I corsi avanzati di hip hop e break dance si esibiranno in un estratto dell’ultimo spettacolo “Matilda” alle 22 di sabato in viale Duca d’Aosta (Girone). Insieme a [Matrice] N si esibirà la crew di Break dance di Eralad Gjoka, gli Emathia.

Nelle due serate Alessandro Cola inviterà a riflettere sulla Giustizia e dialogherà con i ragazzi dell’albero di Thomas sul tema di progettare realtà funzionali che loro desidererebbero .

Sarà presente lo stand dell’albero di Thomas . Un progetto che vuole ascoltare i bisogni, desideri,aspettative e paure.

Il laboratorio di idee e pensieri che vuole ricreare quel senso di comunità dove i giovani possano ritornare ad essere protagonisti e parte integrante della società.