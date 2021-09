Alatri, giovane nei guai per guida senza patente e false attestazioni a Pubblico Ufficiale

In Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, nel corso di servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con alla guida un 28enne frusinate, già censito per reati in materia di stupefacenti, guida senza patente ed affidato in prova ai servizi sociali. Nel corso del controllo emergeva che l’autovettura era intestata ad una società romana e lo stesso, sprovvisto dei relativi documenti di circolazione, forniva anche delle generalità ai militari operanti risultare successivamente false. Espletate le formalità di rito il giovane veniva deferito in stato di libertà sia per “false attestazioni a pubblico ufficiale che per reiterazione di guida senza patente” poiché nel corso degli accertamenti emergeva, altresì, che la sua patente di guida era stata ritirata nel 2020 con provvedimento della Prefettura di Frosinone ed era già stato sanzionato nell’ottobre 2020 per analoga infrazione.

comunicato stampa – foto archivio