Alatri – Giornata di microchippatura gratuita per cani

L’Amministrazione comunale di Alatri informa la cittadinanza che sabato 11 luglio 2026, presso il piazzale del mercato di Chiappitto, si terrà una giornata di microchippatura gratuita per cani, un’importante iniziativa dedicata alla tutela degli animali e alla promozione del possesso responsabile.
“Esprimo grande soddisfazione per questa iniziativa – dichiara il Consigliere delegato all’Ambiente, Mattia Santucci – che rappresenta un’opportunità concreta per tutelare i nostri amici a quattro zampe attraverso uno strumento fondamentale come il microchip. Si tratta di un altro tassello che si aggiunge al percorso già intrapreso dall’Amministrazione comunale con la campagna di lotta al randagismo, con l’obiettivo di salvaguardare gli animali e migliorarne la qualità della vita”.
“Desidero ringraziare Accademia Kronos, l’Ufficio Ambiente del Comune di Alatri e il Sindaco per la collaborazione e per l’importante lavoro svolto nell’organizzazione di questa giornata. La sinergia tra istituzioni e associazioni è fondamentale per promuovere la cultura della tutela degli animali e della responsabilità nei loro confronti”.
L’Amministrazione comunale invita tutti i proprietari di cani a cogliere questa opportunità, ricordando che il microchip rappresenta uno strumento indispensabile per l’identificazione degli animali, la prevenzione del randagismo e la tutela del loro benessere.