Alatri – Giornata di microchippatura gratuita per cani

“Desidero ringraziare Accademia Kronos, l’Ufficio Ambiente del Comune di Alatri e il Sindaco per la collaborazione e per l’importante lavoro svolto nell’organizzazione di questa giornata. La sinergia tra istituzioni e associazioni è fondamentale per promuovere la cultura della tutela degli animali e della responsabilità nei loro confronti”.