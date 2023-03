Alatri – Gianluca Quadrini : “L’impegno di tutti perché le scuole siano un luogo sicuro”

Si è svolta presso la sede del Palazzo Provinciale di Frosinone, l’incontro tra il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, l’assessore di Forza Italia del comune di Alatri, Gianni Padovani e il coordinatore comunale di Alatri, Aurelio Nevicelli. Un incontro per discutere e pianificare la sicurezza e il futuro delle scuole secondarie di secondo grado del comune ciociaro e dell’eventuale ampliamento dell’I.I.S. Sandro Pertini. “Continuano gli incontri con gli amministratori e i cittadini del territorio per parlare delle priorità e delle criticità che vanno sanate nel breve tempo.” Dichiara il Presidente Quadrini, ribadendo le intenzioni della nuova compagine amministrativa che vede la Provincia di Frosinone sempre più attenta e vicina alle esigenze del suo territorio. “La sicurezza e la manutenzione costante degli edifici scolastici è un tema sul quale non bisogna spegnere mai i riflettori. Con l’assessore Gianni Padovani e il Coordinatore Comunale di Forza Italia Aurelio Nevicelli ci siamo confrontati sullo stato e sugli interventi da programmare per gli edifici scolastici di secondo grado e sull’eventuale ampliamento dell’I.I.S. Sandro Pertini. Perché andare a scuola è un diritto ma è necessario pianificare interventi che tengano conto delle esigenze dei nostri studenti, affinchè sia loro che le famiglie possano avere la garanzia che la scuola sia un luogo sicuro e protetto. L’impegno di noi amministratori è proprio quello di confrontarci con le realtà locali e stabilire insieme come meglio agire. ”Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone Gianluca Quadrini.

