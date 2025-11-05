Alatri – Furto in abitazione: Polizia Locale interviene, ladro si dilegua

Nella serata del 04 novembre, una pattuglia della Polizia Locale veniva fermata sulla S.R. 155 in località Tecchiena da una donna in evidente stato di agitazione. La stessa affermava che all’interno della sua abitazione erano presenti degli sconosciuti presumibilmente con l’intento di commettere reati predatori. Immediatamente la pattuglia, insieme alla denunciante, si recava presso l’abitazione della stessa in località “Allegra”. Gli agenti immediatamente entravano nell’abitazione. All’interno della stessa riscontravano gli evidenti segni che era stato appena commesso il reato di furto aggravato. Il responsabile del reato però, accortosi dell’arrivo della pattuglia, era riuscito a dileguarsi prima dell’accesso degli agenti intervenuti. Il Comandante della Polizia Locale, Dott. Nicola Bucciarelli, sottolinea il coraggio e il senso del dovere dei propri operatori che, senza indugio, si sono introdotti nell’abitazione dove erano presumibilmente presenti malviventi. L’intervento della Polizia Locale ha sicuramente evitato che il reato fosse portato a ulteriore compimento. Le ulteriori indagini sono state prese in carico dai militari della Locale Stazione dei Carabinieri di Alatri, con cui il rapporto di collaborazione risulta sempre più stretto e proficuo per la tutela della sicurezza pubblica.

Il Comandante della Polizia Locale Dott. Nicola Bucciarelli.

COMUNICATO STAMPA

