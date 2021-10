Alatri, furto aggravato: arrestato 45enne

Lo scorso 22 ottobre in Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, impiegati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno tratto in arresto per furto aggravato un 45enne di Frosinone, già censito per furto e rapina.

In particolare l’uomo, durante la notte, dopo aver forzato la porta secondaria di una palestra ed essersi introdotto all’interno, asportava le monete contenute nel distributore automatico di bevande ivi presente.

I Carabinieri nel transitare nelle vicinanze del locale, notavano l’uomo mentre si allontanava velocemente dallo stesso e questi, alla vista della pattuglia, gettava in un fosso uno zaino con all’interno vari attrezzi da scasso e le monete asportate dal distributore automatico.

Lo zaino con il materiale in esso contenuto, prontamente recuperato dai militari, è stato posto sotto sequestro, mentre l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia a diposizione dell’A.G..

COMUNICATO STAMPA