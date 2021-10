Alatri, furti: in manette un 35enne del luogo per espio di pena

Ieri in Alatri, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, traeva in arresto, un 35enne del luogo e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione dell’Ordinanza di Carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali – della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 2, mesi 1 e giorni 25 di reclusione.Nello specifico, il provvedimento in argomento è scaturito dalla sentenza di condanna definitiva emessa nei suoi confronti dalla Corte Suprema di Cassazione in relazione ai furti commessi nei territori dei comuni di Frosinone, Alatri ed Anagni nell’anno 2011.Ad espletate formalità di rito, il predetto, così come disposto come disposto dall’Autorità Giudiziaria, veniva associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

