Alatri – Fuochi pirotecnici in centro storico, la Polizia Locale individua e denuncia il responsabile

A seguito di esposto presentato da un Comitato civico, la Polizia Locale di Alatri, coordinata dal Comandante dott. Nicola Bucciarelli, ha avviato le indagini riguardanti uno spettacolo pirotecnico non autorizzato, posto in essere nel Centro Storico di Alatri durante la serata del 27 aprile 2025. Grazie all’attività di indagine realizzata dal Vice Commissario Aggiunto Dott. Enrico Cataldi, responsabile della gestione del Sistema di Videosorveglianza Comunale, e del Commissario Dott.ssa Donatella Cocco, responsabile della Ufficio di Polizia Giudiziaria, è stato prontamente individuato il soggetto che ha realizzato lo spettacolo pirotecnico non autorizzato. Grazie ad una scrupolosa analisi dei filmati di videosorveglianza e a successiva attività d’indagine è stato individuato il soggetto che ha realizzato lo spettacolo pirotecnico stesso in occasione di una festa privata. Questo è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art.703 Codice Penale. Ancora una volta appare centrale l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei sistemi di videosorveglianza per la repressione di comportamenti illeciti che, oltre a causare nocumento alla quiete pubblica, arrecano serio pericolo alla pubblica incolumità. Il Comandante Bucciarelli sottolinea la propria soddisfazione per la competenza e la prontezza operativa dei propri uomini che ancora una volta hanno saputo, in tempi brevissimi, dare riscontro alle istanze della cittadinanza.

