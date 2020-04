Alatri (FR) – Vende furgone sottoposto a sequestro: denunciato 42enne

Ieri in Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, deferivano in stato di liberta per “sottrazione di cose sottoposte a sequestro” un 42enne del posto, già censito per reati contro la persona e furto. I Carabinieri di Alatri, nel 2018, gli sequestravano un furgone di sua proprietà (nominandolo custode) , poiché circolava privo della copertura assicurativa obbligatoria. Successivamente il predetto veicolo veniva confiscato e venduto dalla Prefettura di Frosinone che ne disponeva il trasferimento dal custode al compratore. Dagli accertamenti esperiti dai Carabinieri emergeva che nel frattempo il custode aveva venduto il veicolo ad un soggetto bulgaro.

