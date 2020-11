Alatri (FR) – Truffa: in due denunciati

Ieri, in Alatri, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di due specifiche e distinte attività info-investigative, intraprese a seguito di due denunce-querele presentate rispettivamente da una 48enne e da una 52enne, entrambe del luogo, deferivano in stato di libertà due soggetti, poiché resisi responsabili del reato di “truffa”. Nello specifico, in relazione:

– alla truffa subita dalla 48enne, veniva deferito in stato di libertà un 25enne residente a Nuoro, poiché dopo aver ricevuto dalla donna un bonifico bancario di Euro 600 per l’acquisto, tramite una pagina di “vendita on line” presente nel Social Network “Facebook”, di un “robot da cucina”, lo stesso non consegnava come concordato l’elettrodomestico;

– alla truffa subita dalla 52enne, veniva deferito in stato di libertà un 32enne residente a Messina, poiché dopo aver ricevuto dalla donna un bonifico bancario di Euro 320 per l’acquisto tramite una pagina di “vendita on line” presente nel Social Network “Facebook”, di “una piscina con relativo robot per la pulizia”, lo stesso non consegnava il materiale come concordato con la vittima.

