Alatri (FR) – Truffa: denunciato 31enne

I Carabinieri della Stazione di Alatri, a seguito di attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà per “truffa” un 31enne della provincia di Napoli. Le indagini dei miliari operanti hanno avuto origine in data 14.05.2020, quando un 41enne del posto ha presentato presso quel Comando Stazione una denuncia per truffa. I Carabinieri hanno accertato che il deferito si era fatto accreditare sulla propria carta postepay la somma di euro 410, per la vendita on-line su sito di vendita ebay di un’aspirapolvere, di fatto mai consegnato al denunciante.

