Alatri (FR) – Truffa: denunciato 22enne

Nella giornata di ieri, in Alatri, i militari della locale Stazione Carabinieri al termine di un’ attivita’ info investigativa intrapresa lo scorso 14 luglio, all’atto della denuncia presentata da una 47enne del luogo, deferivano in stato di liberta’ un 22enne crotonese (già censito per reati contro il patrimonio), per il reato di “truffa”.

La donna, con l’inizio dell’estate, aveva individuato su un apposito sito internet una piscina ed aveva contattato il numero telefonico riportato nell’inserzione. Dopo aver preso accordi con l’uomo che le aveva risposto al cellulare, effettuava un bonifico di euro 1500 in favore di un iban bancario estero dallo stesso indicatole, a saldo della spesa. Al trascorrere di alcune settimane, in considerazione del fatto che la piscina non le veniva recapitata, la vittima si rivolgeva ai militari operanti, i quali anche mediante verifica dei tabulati telefonici accertavano che il denunciato non solo era l’intestatario dell’utenza telefonica utilizzata per la compravendita ma anche la persona avente in uso il relativo telefono all’epoca dei fatti.

