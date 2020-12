Alatri (FR) – Reiterazione nella guida senza patente: denunciato 40enne del luogo

In Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, hanno deferito in stato di libertà per “reiterazione nella guida senza patente” un 40enne del luogo, già censito per furto, ricettazione e reati in materia di stupefacenti. Lo stesso, che già nello scorso mese di agosto è stato deferito per analoga violazione, è stato sorpreso dai militari operanti alla guida della propria moto, nonostante la revoca della patente di guida da parte del Prefetto di Frosinone per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

COMUNICATO STAMPA

Correlati