Alatri (FR) – Porto ingiustificato di oggetti atti all’offesa: denunciato 58enne

Nel corso della serata di ieri, in Alatri, personale del NORM – Aliquota Radiomobile, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato a contrastare la commissione dei reati in genere, deferiva in stato di libertà, alla competente A.G., un 58enne del luogo (già gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio e la persona) poiché resosi responsabile del reato di “porto ingiustificato di oggetti atti all’offesa”.L’uomo, controllato dal personale operante mentre si trovava all’interno di un supermercato sito in Alatri ed infastidiva alcuni clienti, veniva trovato in possesso di un “bastone di legno” lungo 125 centimetri nonché di un “coltello” della lunghezza di 21 centimetri occultato nella tasca del giacchetto. Quanto rinvenuto veniva posto sotto sequestro.

