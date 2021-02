Doni e giocattoli per i bambini del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Alatri.

Grazie all’Associazione civica Veroli VIVA per questa iniziativa piena di solidarietà e amore per tutti i piccoli ricoverati in reparto ma anche per i bambini che si recano giornalmente per le visite in pronto soccorso o per consulenze.

Piccoli grandi gesti per i nostri piccoli grandi pazienti.