Alatri (FR) – Nuove disposizioni riguardanti la festa del Santo Patrono

Il mese di Aprile rappresenta un periodo di importanti eventi religiosi e festivi ad Alatri, come ogni anno infatti, ci sono diverse feste cui la popolazione aderisce da sempre con grande partecipazione. Quest’anno la situazione è ben diversa, infatti è stato deciso dal Sindaco Giuseppe Morini, che i prossimi eventi, data l’emergenza Covid – 19 non potranno essere seguiti attivamente dagli abitanti. Non fa eccezione la festa del Patrono – San Sisto – prevista per mercoledì 15 aprile. Ad ogni modo, il transito della reliquia miracolosa del braccio di San Sisto per le vie del paese, organizzato dalla diocesi di Alatri – d’intesa con il comune – si svolgerà ugualmente, ma i fedeli dovranno accontentarsi di assistere dai propri balconi. La Santa Messa verrà celebrata sempre il 15 aprile, a partire dalle ore 9,30, e sarà ripresa in diretta facebook e da varie tv locali, discorso analogo per la celebrazione di Pasqua e per tutte le altre celebrazioni. Durante la Santa Messa, il primo cittadino offrirà il cero devozionale a San Sisto. Il Sindaco coglie l’occasione per ribadire le consuete raccomandazioni: “ E’ un momento difficile che ci costringe a notevoli restrizioni e sacrifici, fondamentali per il contenimento del contagio da Covid-19, ma che testano anche il senso di responsabilità, di rispetto e di solidarietà di una comunità civile e religiosa, consapevole e forte come quella di Alatri e del nostro territorio. Restiamo a casa oggi, per poterci riabbracciare più forti e consapevoli domani”.

S.M.

Correlati