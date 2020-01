Alatri (FR) – Muore a soli 32 anni per un improvviso malore

La sera di Capodanno il giovane 32enne Romano Mizzoni mentre si trovava a casa della fidanzata per festeggiare il nuovo anno, improvvisamente ha accusato un malore ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane all’ospedale San Benedetto di Alatri. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita,ma purtroppo dopo qualche ora è deceduto. Molto conosciuto anche per la sua attività di direttore della Condad di Alatri, lascia una comunità nel dolore e nello sconforto per questa tragedia. I funerali di Romano Mizzoni si terranno il 3 gennaio alle ore 15 presso la chiesa S. Liberata di Boville Ernica.

Correlati