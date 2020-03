Alatri (FR) – Minaccia la madre con un coltello per farsi consegnare denaro e auto per acquistare droga

Nella giornata di ieri, in Alatri, i militari della locale Stazione hanno deferito un 28enne del posto per “tentata estorsione”, avvisato orale e già censito per reati contro la persona e stupefacenti. La madre del predetto, una 58enne di Alatri, ha denunciato che nella tarda serata del 24 marzo scorso era stata minacciata dal figlio con un coltello da cucina per farsi consegnare denaro e la sua autovettura al fine di recarsi a Frosinone per acquistare sostanza stupefacente. L’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto dopo essere stati chiamati dalla donna, ha impedito il concretizzarsi dell’azione delittuosa.

