Alatri (FR) – Mandato di arresto europeo: in manette un 28enne

Ieri, in Alatri, personale del N.O.R.M. del locale Comando Compagnia Carabinieri, traeva in arresto un 28enne di nazionalità rumena, residente nel predetto Comune (e già gravato da vicenda penale per reato commesso contro il patrimonio), in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalle competenti autorità rumene e comunicato dal Ministero Dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1, mesi 7 e giorni 10 di reclusione poiché resosi responsabile, in Romania, del reato di “guida in stato di ebbrezza e guida senza patente”. L’uomo, rintracciato dai militari operanti in una via del centro, in relazione al provvedimento europeo in argomento, veniva dichiarato in arresto e, ad espletate formalità di rito, veniva tradotto presso la casa Circondariale di Roma- Rebibbia.

