Alatri (FR) – Maltrattamenti e lesioni: 43enne ai domiciliari

Nella mattinata odierna in Alatri, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per la detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Roma nei confronti di un 43 enne del luogo (già censito per maltrattamenti in famiglia, porto abusivo di armi e stupefacenti), dovendo lo stesso espiare mesi 4 di detenzione domiciliare per il reato di maltrattamenti e lesioni commessi nei confronti della convivente nel mese di marzo 2014 in Anagni. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio nel comune di Alatri.

Comunicato stampa – foto generica web

